19enne fermato con 10 chilogrammi di droga

Fermato a Torino con 10 chilogrammi di droga nascosta in un doppiofondo ricavato all’interno di una valigia: un 19enne – cittadino croato – arrestato per traffico internazionale di stupefacenti durante un controllo della Guardia di Finanza, presso il terminal degli autobus di Corso Vittorio Emanuele II. Parte dell‘hashish era occultato all’interno di guantoni da box. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

