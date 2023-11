La piccola di 10 anni avrebbe subito molestie dal ragazzo dopo averlo incontrato per strada

Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato per violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di 10 anni. Il 17enne è stato identificato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Barletta (Bat), in collaborazione con la Squadra Mobile di Barletta Andria Trani (Bat). Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, la bambina avrebbe subito molestie da un ragazzo incontrato per strada.

L’episodio è stato riferito dalla madre della bimba, a sua volta informata da una conoscente. La madre della bambina ha raccontato che il ragazzo aveva avvicinato la figlia chiedendole di giocare al dottore con lui e poi l’avrebbe toccata.Solo l’intervento della passante che ha notato la scena e ha iniziato ad urlare contro il ragazzo, ha fatto allontanare il 17enne a bordo di una bici elettrica. Gli agenti hanno scoperto che il 17enne aveva importunato altre donne e ragazze dello stesso quartiere, in più occasioni, con domande a sfondo sessuale.

