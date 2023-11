Sostegno ai tre membri che hanno imbrattato con vernice lavabile la facciata del Senato

Ultima Generazione a sostegno dei tre membri che hanno imbrattato con vernice lavabile la facciata di Palazzo Madama a Roma il 2 gennaio scorso. I giovani sono entrati nel Tribunale di Roma per l’udienza mentre davanti all’ingresso la loro associazione ha organizzato un picchetto con interventi, canzoni, striscioni e workshop. Dopo circa un’ora di udienza queste le parole di Alessandro Sulis, uno dei tre imputati: “Se siamo fiduciosi dopo questa udienza? Qualunque sarà la sentenza noi siamo pronti perché quando facciamo le azioni sappiamo già cosa potrebbe succedere. Ci sorprende che il governo sia così veloce a perseguire chi fa azioni come noi mentre è lento ad aiutare le famiglie che in Toscana e in Emilia hanno perso tutto”. “In aula c’erano anche gli avvocati di Senato, Roma Capitale e Ministero della Cultura che si sono costituiti parte civile contro di noi. Abbiamo sentito molta pressione da parte di queste entità” ha aggiunto parlando con i cronisti. La prossima udienza, probabilmente conclusiva, sarà il 5 marzo 2024.

