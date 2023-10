In piazza anche Erri De Luca e Amnesty International

Seconda udienza al Tribunale di Roma per Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini, gli attivisti di Ultima Generazione che hanno gettato il 2 gennaio scorso vernice lavabile su Palazzo Madama. L’accusa per i tre ragazzi è di danneggiamento e a costituirsi parte civile ci sono sia il Senato che Roma Capitale. A sostegno dei giovani alcuni esponenti dell’associazione ambientalista e di Amnesty International. “Lo Stato dimostra di essere rapidissimo a reprimere le persone che come me, Davide e Laura scendono in strada per portare all’attenzione su un tema che riguarda tutte e tutti e invece lentissimi a sostenere chi ha perso tutto a causa dei cambiamenti climatici come in Emilia Romagna” dice uno degli imputati Alessandro Sulis. Tra i manifestanti anche lo scrittore Erri De Luca: “Questi ragazzi vanno contro l’andazzo e ammettono di essere insolenti. Io li considero una generazione profetica. Il futuro andrà in questa direzione, non potrà andare altrimenti”.

