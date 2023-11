La giovane, di Desenzano del Garda, è stata identificata come Guia Moretti

Una ragazza bresciana di 17 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sabato 18 novembre all’altezza del comune di Santa María de la Alameda, non lontano da Madrid. L’ambasciata italiana in Spagna, a quanto si apprende da fonti diplomatiche, sta prestando assistenza alla famiglia della ragazza. Il quotidiano locale Brescia Oggi riporta che la giovane di Desenzano del Garda, identificata come Guia Moretti, si trovava nel Paese iberico per un anno di studio all’estero, per perfezionare lo spagnolo. Nell’incidente stradale, oltre alla 17enne, hanno perso la vita anche i due genitori della famiglia che la ospitava in Spagna. Un’altra passeggera è in gravi condizioni.

Scontro frontale tra due veicoli

Secondo quanto hanno riferito i servizi di emergenza della Comunità di Madrid, l’incidente è avvenuto sabato mattina e i soccorsi sono stati chiamati intorno alle 10:40. Si è trattato di uno scontro frontale tra due veicoli, che ha coinvolto anche una terza vettura. Nella prima macchina, dove viaggiava la ragazza italiana, c’erano cinque persone a bordo, inclusa la coppia che ospitava la studentessa, un uomo di 57 anni e una donna di 56 anni. L’uomo è morto sul posto e la donna è andata in arresto cardiorespiratorio. La ragazza bresciana e altri due passeggeri di età compresa tra i 16 e i 18 anni sono stati trasferiti in diversi ospedali di Madrid, ma per la 17enne non c’è stato nulla da fare. È stata ricoverata in ospedale anche una donna che viaggiava nella seconda macchina.

