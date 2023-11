Le parole di Gino il giorno dopo l'arresto in Germania di Filippo Turetta: "La vicinanza degli italiani è stata enorme"

“In questo momento non provo né odio né rabbia. Penso solo alla mia Giulia, che ora non c’è più”. Lo dice ai cronisti fuori dalla casa a Vignovo, in provincia di Venezia, Gino Cecchettin, il papà di Giulia la ragazza di 22 anni trovata morta sabato nel lago Barcis, vicino Pordenone. Per l’omicidio è stato arrestato l’ex fidanzato di Giulia, Filippo Turetta. Il ragazzo è stato fermato in Germania dopo una fuga durata sette giorni. “Ieri alla fiaccolata la vicinanza è stata enorme. È arrivata al cuore, non smetterò mai di ringraziare tutti gli italiani” ha aggiunto Gino.

