La sorella Elena: "Genitori educhino figli ad affettività"

“Non provo né odio né rabbia. Penso solo alla mia Giulia, che ora non c’è più”. Lo dice ai cronisti fuori dalla casa a Vigonovo Gino Cecchettin, il papà di Giulia Cecchettin. Per l’omicidio è stato arrestato l’ex fidanzato Filippo Turetta. “Ieri alla fiaccolata la vicinanza è stata enorme. È arrivata al cuore, non smetterò mai di ringraziare tutti gli italiani”.

Sorella Giulia: “Genitori educhino figli ad affettività”

“C’è una responsabilità genitoriale che non va sottovalutata: cercate di educare i vostri figli alla affettività e sessualità, senza aver paura o vergogna di affrontare certi temi”. Lo ha detto Elena Cecchettin, sorella di Giulia sorella di Giulia, parlando del femminicidio della 22enne per il quale è stato fermato e arrestato l’ex fidanzato Filippo Turetta, ai microfoni di Storie Italiane. “Insegnate ai vostri figli a essere fragili – ha affermato – che amare non significa possedere, che un ‘No’ può essere motivo di crescita”.”Penso che se Filippo Turetta avesse pesato che la rottura potesse essere occasione di crescita tutto questo non sarebbe successo”, ha aggiunto.”Aiutate a prevenire educandoli, siate anche voi una valvola di sfogo dei vostri figli, non abbiate paura a parlare di psicoterapia”, ha sottolineato.

Crui: “Impegno per promuovere rispetto persona nelle Università”

La Crui esprime “profonda e commossa vicinanza alla famiglia di Giulia Cecchettin e alla comunità dell’Università di Padova, profondamente scossa da un orribile femminicidio che interpella direttamente tutti noi. Ci impegniamo a sviluppare con decisione nelle nostre Università tutte le iniziative volte a promuovere il rispetto della persona e fermare la violenza contro le donne. Educandoci in concreto a una cultura e a comportamenti finalmente per tutti responsabili e coerenti”.

Fiorello apre con parole papà Giulia: “Amore vero non uccide”

La nuova puntata di Viva Rai2! si apre con le toccanti parole del padre di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa a 22 anni, apparse sui propri profili social: “L’amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore vero non urla, non picchia, non uccide”, è il post di Gino Cecchettin citato all’inizio del morning show di Fiorello .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata