“Filippo Turetta ragazzo modello“, con la foto del ragazzo a identificarla: si chiama così una pagina nata su Facebook a sostegno del 22enne arrestato in Germania con l’accusa di aver ucciso Giulia Cecchettin. I post prendono di mira articoli di giornale, dichiarazioni e la sorella della vittima di femminicidio, Elena Cecchettin. “La sorellona, ancora sui social, stavolta direttamente contro un Ministro (che per noi è un coglione ma in questo caso non ci pare abbia scritto nulla di insensato). Non sarà che tra 6 mesi ci sono le elezioni europee e “qualcuno/a” sta prendendo la palla al balzo? Avremo presto in circolazione una nuova Ilaria Cucchi?”, scrive chi si cela dietro la pagina. Ieri a Turetta è stata dedicata la canzone di Peter Gabriel, ‘Biko‘ dedicata a Steve Biko, attivista sudafricano anti-apartheid, morto per le conseguenze delle torture subite in carcere, nel settembre 1977. Numerosi i commenti degli utenti, pochi quelli a ‘sostegno’ della tesi della pagina.

