La fuga del ragazzo è durata una settimana. Il legale: "Il giudice tedesco deciderà sul rientro in Italia". Carabinieri: "Da famiglia grande dignità". Procure valuteranno aggravanti premeditazione e crudeltà

Filippo Turetta è stato arrestato mentre si trovava a bordo della sua auto sull’autostrada A9 nei pressi di Bad Durremberg, in Germania. Lo ha confermato a LaPresse un portavoce della polizia di Naumburg (Saale). “L’arresto è stato effettuato dalla polizia stradale”, ha aggiunto il portavoce.

La fuga del ragazzo è finita questa notte dopo una settimana di latitanza. Ieri è stato trovato il corpo di Giulia Cecchettin sulle sponde del lago Barcis, in provincia di Pordenone.

Legale Turetta: “Giudice tedesco deciderà su rientro in Italia”

Filippo Turetta è stato arrestato in Germania “mentre era in auto. Ora sarà il giudice tedesco a decidere tempi e modi del suo rientro in Italia”. Lo dice a LaPresse Emanuele Compagno, il legale del 22enne accusato di aver ucciso Giulia Cecchettin. Il legale aggiunge di “aver avvisato i genitori”.

La sorella di Giulia: “C’è cultura che protegge i ‘mostri'”

“Io non starò mai zitta. Non mi farete tacere“. A scriverlo in una stories sui propri canali social, è Elena Cecchettin, sorella di Giulia. In un’altra stories, la giovane rilancia un post dell’account nojusticenopeace_italy in cui è scritto: “C’è bisogno di capire che i ‘mostri’ non nascono dall’oggi al domani. C’è una cultura che li protegge e alimenta”.

Comandante Conforti: “Da famiglia Giulia grande dignità”

“Confermo la notizia dell’arresto in Germania di Filippo Turetta. I dettagli seguiranno. La famiglia di Giulia Cecchettin ha accolto la notizia con grandissima dignità”. Lo ha detto il comandante provinciale di Venezia, Nicola Conforti ai cronisti fuori dalla casa della giovane 22enne trovata morta ieri in provincia di Pordonone. Per l’omicidio è stato arrestato stamattina il suo ex fidanzato, Filippo Turetta.

Legale famiglia Giulia: “Arresto Turetta risultato importante”

“La cattura di Filippo Turetta per noi è stata una grande risposta, è un risultato importante”. Lo ha detto il legale della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani ai cronisti fuori dalla casa della giovane 22enne trovata morta ieri in provincia di Pordonone. Per l’omicidio è stato arrestato stamattina il suo ex fidanzato, Filippo Turetta. “È stata una settimana pesantissima, si chiude un cerchio. Posso dire che abbiamo riportato a casa Giulia, purtroppo però senza vita. Solo l’iter processuale ci può dire cosa è successo”, ha concluso “ringraziando le forze dell’ordine e le procure per il risultato svolto”.

Procure valuteranno aggravanti premeditazione e crudeltà

Le procure della Repubblica di Venezia e Pordenone, l’una competente per territorio per il reato di tentato omicidio, l’altra per omicidio nel confronti della 22enne Giulia Cecchettin, ritrovata cadavere ieri mattina sulle sponde del lago di Barcis, valuteranno l’inserimento delle aggravanti specifiche al capo d’accusa di omicidio contestato a Filippo Turetta, l’ex fidanzato della giovane, fermato questa mattina dalla polizia stradale tedesca in Germania, sull’autostrada A9 nel comune di Bud Durremberg nella regione della Sassonia. L’autopsia sul cadavere di Giulia Cecchettin, insieme ai rilievi scientifici sull’automobile, forniranno elementi utili alla ricostruzione della dinamica. Insieme a Turetta, dichiarato in stato di fermo dalle autorità tedesche, rientrerà anche in Italia la Fiat Grande Punto nera ‘protagonista’, insieme al presunto killer, della rocambolesca fuga all’estero. La polizia tedesca ha sequestrato anche l’autovettura sulla quale dovranno essere effettuati i rilievi di polizia scientifica dai carabinieri delegati all’indagine. La cattura di Turetta è stata possibile grazie allo Scip, il ‘Servizio di cooperazione internazionale di polizia’ con sede a Roma, in via Torre di Mezzavia, dove è presente la sala operativa internazionale interforze, di cui fanno parte la polizia di Stato, l’arma del Carabinieri, la guardia di Finanza e polizia Penitenziaria, da dove vengono coordinate le operazioni e le informazioni dell’ Interpol gestite dalla polizia criminale.

Criminologo Genovese: “Aspettiamo di vedere Filippo in faccia”

“Aspettiamo di vedere Filippo in faccia e di capire qualcosa di più di questa drammatica vicenda”. Lo ha detto Edoardo Genovese, il criminologo di Penelope che da giorni assiste la famiglia di Giulia Cecchettin, ai cronisti fuori dalla casa della giovane 22enne trovata morta ieri in provincia di Pordenone. Per l’omicidio è stato arrestato stamattina il suo ex fidanzato, Filippo Turetta. “La cattura di Filippo è stata una grande risposta. Attendiamo i risultati dell’autopsia per determinare il proseguo della vicenda. Ora ci raccogliamo nel dolore con la famiglia di Giulia”.

