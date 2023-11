Per il Mim si tratta di "un’altra donna vittima della cultura del dominio e della sopraffazione maschile"

Martedì 21 novembre 2023 alle 11 ci sarà un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenza. È quanto precisa la circolare emanata dal ministero dell’Istruzione e del Merito. “In memoria di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza, il ministro Giuseppe Valditara vuole invitare l’intera comunità scolastica a osservare un minuto di silenzio alle 11 di martedì 21 novembre”, si legge nella circolare che ricorda come la commemorazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che cade il 25 novembre, “coincide, purtroppo, con l’ennesimo tragico femminicidio, che ha scosso le coscienze di quanti hanno visto in Giulia Cecchettin una figlia, una sorella, un’amica, una studentessa impegnata. Un’altra donna vittima della cultura del dominio e della sopraffazione maschile”.

La circolare ricorda che “nei giorni prossimi alla ricorrenza del 25 novembre, le istituzioni scolastiche sono chiamate, altresì, a organizzare iniziative sulla tematica della lotta contro la violenza sulle donne, coinvolgendo attivamente studentesse e studenti in riflessioni e dibattiti, che possano sensibilizzarli e responsabilizzarli, anche attraverso eventuali approfondimenti sugli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza, sulla normativa e sulle politiche in essere”.

