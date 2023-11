Il corpo della giovane è stato trovato vicino al lago artificiale di Barcis, in provincia di Pordenone

Il padre di Giulia Cecchettin è rientrato nella villetta di famiglia a Vigonovo, accompagnato dai carabinieri, dopo il riconoscimento del cadavere della figlia, trovata in tarda mattinata vicino il lago artificiale di Barcis, in provincia di Pordenone, dopo che sabato scorso è stata colpita e caricata a forza sull’auto dall’ex fidanzato Filippo Turetta di cui non si hanno più notizie. Ad aspettarlo sul vialetto l’altra figlia Elena con la quale c’è stato un abbraccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata