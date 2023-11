La 22enne è stata trovata morta al lago di Barcis, in provincia di Pordenone

“Ora sarai insieme alla tua mamma piccola stella”, “ciao piccola dolce Giulia”, “riposa in pace tra le braccia della tua mamma. Sei la figlia di tutti noi”. Sono solo alcuni dei biglietti adagiati su dei mazzi di fiori che si trovano fuori da casa di Giulia Cecchettin, la 22enne trovata morta oggi al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Per l’omicidio è ricercato il suo ex fidanzato Filippo Turetta. Tanti i mazzi di fiori e tante le rose bianche intorno al perimetro della villetta Cecchettin. Sul cancello ci sono ancora i fiocchi che sua sorella Elena aveva messo il giorno in cui Giulia avrebbe dovuto laurearsi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata