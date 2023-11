Tra le associazioni presenti il movimento 'Non una di meno'

“Basta femminicidi e stupri! Violenza di genere: il problema è il patriarcato”: così recita uno degli striscioni in testa al corteo spontaneo che il 18 novembre è sceso in strada in centro a Padova in seguito al ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo (Venezia) che sarebbe stata uccisa dall’ex fidanzato, Filippo Turetta. Tra le associazioni presenti il movimento femminista e transfemminista ‘Non una di meno’.

