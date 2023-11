Parla il legale dell'ex fidanzato della ragazza trovata morta in provincia di Pordenone

“Non sappiamo dove si trovi e con quali soldi si stia mantenendo“. Così Emanuele Compagno, il legale di Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, trovata morta nel lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Il giovane è indagato per tentato omicidio.

