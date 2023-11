Gli operatori sanitari dell’ospedale Sant’Anna di Torino hanno organizzato un flashmob per celebrare la 15a Giornata mondiale della prematurità. Una catena di professionisti del settore, uniti a genitori e bambini, hanno formato una catena umana sfilando per le strade che circondano la struttura sanitaria. In Italia ogni anno sono circa 27mila i bambini nati prematuramente, circa 1.800 in tutto il Piemonte. Mentre sono circa 4mila quelli venuti al mondo molto pretermine, prima delle 32 settimane di gravidanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata