Al momento c'è totale riserbo sul motivo della convocazione

La famiglia di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni scomparsa sabato in provincia di Venezia insieme al suo fidanzato Filippo Turetta, si trova in questo momento in caserma dai carabinieri di Vigonovo. Totale riserbo sul motivo della convocazione.

