Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, la coppia di ex fidanzati scomparsa da sabato scorso nel Veneziano. Nella serata di ieri, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo in un parcheggio di Fossò, in provincia di Venezia dove, secondo alcune testimonianze rese ai carabinieri, sarebbe stata vista l’auto – una Fiat Grande punto di colore nero – sulla quale i due ragazzi, entrambi 22enni, si sono allontanati. Nell’area, infatti, sono state rinvenute diverse chiazze di sangue. L’intera zona – come riferiscono fonti investigative a LaPresse – è stata transennata per consentire i rilievi della Scientifica e del Nucleo investigativo. Le ricerche dei due ragazzi proseguono anche fuori regione, oltre al Veneto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata