Eseguiti anche 18 decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico di 16 indagati

La polizia di Stato di Palmi (RC) ha dato esecuzione, a Seminara (RC) e in altre città del nord Italia, all’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 3 soggetti e della misura degli arresti domiciliari per 1 soggetto al momento irreperibile I 4 sono indiziati del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro. La misura cautelare è stata emessa lo scorso 31 ottobre dal gip presso il tribunale di Palmi, su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti. La polizia di Stato, contestualmente all’esecuzione delle 4 misure cautelari, ha dato esecuzione a 18 decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico di 16 indagati per il medesimo reato in concorso tra loro, di cui 4 minorenni. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici, informatici e di telefonia mobile. Le perquisizioni sono state eseguite con l’ausilio del personale della squadra mobile di Reggio Calabria, dei commissariati distaccati di Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Polistena, Cittanova e Taurianova, delle squadre mobili di Treviso, Varese e Monza Brianza, e con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, Rende e Vibo Valentia.

