La responsabile alla Mobilità del Comune: "Attualmente il servizio non risponde alla domanda"

L’assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, ha parlato con i cronisti di due temi oggetto della protesta dei tassisti, che si sono riuniti di fronte a Palazzo Marino: la riduzione dei parcheggi e l’aumento delle licenze. Per quanto riguarda quest’ultimo argomento ha affermato: “E’ legato finalmente al coraggio e alla possibilità di farlo perché è una risposta che dobbiamo dare alla città”. Sui parcheggi ha spiegato che “in alcuni luoghi sono stati aumentati, in altri sono temporaneamente indisponibili per qualche settimana per lavori ma verranno ripristinati tutti. In zone come corso Buenos Aires erano nove e diventeranno 15, quindi non solo non li abbiamo cancellati ma li abbiamo anche aumentati”. “Io penso che attualmente il servizio non risponda alla domanda e le prime persone con cui ho condiviso questo punto di vista sono stati proprio i tassisti”, ha sottolineato l’assessora. “Credo che nuove licenze aiuteranno anche a potenziare il servizio di coloro che lavorano oggi. Migliorerà l’idea di poter utilizzare il taxi e aumenterà il numero delle corse”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata