(LaPresse) Il generale Antonino Neosi, nuovo comandante della legione carabinieri di Abruzzo e Molise, ha parlato ai microfoni di LaPresse raccontando l’attività delle forze dell’ordine sul territorio regionale. “Come istituzioni siamo molto presenti in questo territorio. É evidente che esistono anche dei fenomeni emergenti come furti e truffe agli anziani ma che, in qualche modo, noi cerchiamo di fronteggiare al meglio attraverso la prevenzione, attraverso le nostre pattuglie”, ha spiegato il comandante. “Quella che io reputo molto importante è un’attività corale che deve essere svolta da tutte le forze di polizia come poi, del resto, avviene in perfetta sintonia, ma non basta soltanto questo. É necessario che si continui a coltivare quello che è il rapporto con la cittadinanza. Queste nostre piccole comunità hanno necessità di essere vigilate come un tempo attraverso una sorta di controllo sociale. Gli stessi cittadini hanno una precisa possibilità di avere rapporti con i carabinieri e sviluppare una sorta di attività informativa affinché questo controllo sociale, una volta molto presente, possa in qualche modo rinforzarsi”, ha aggiunto. “E’ in questo modo corale noi possiamo fronteggiare questi fenomeni che possono provocare, qualche volta, un certo allarmismo, ma che in realtà sono tutti fenomeni che possono essere controllati con attività preventiva e soprattutto con attività informativa che viene svolta dalle nostre stazioni sul territorio”.

