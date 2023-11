La tragedia in una abitazione di San Giorgio su Legnano

Sono gravi e delicatissime le condizioni della donna di 35 anni di origine colombiana colpita da un proiettile esploso dal compagno, anch’egli colombiano, questo pomeriggio poco dopo le 13 in una abitazione di San Giorgio su Legnano, comune dell’hinterland milanese. La donna si trova al momento in sala operatoria all’ospedale di Legnano, dove i medici stanno operando per salvarle la vita. La prognosi √® riservata.

