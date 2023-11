Incidente mortale sull'Aurelia, alcuni dei feriti sono gravissimi. Strada al momento chiusa

È di un morto e di 9 feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale mortale su via Aurelia tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud, in direzione Roma. Secondo una prima ricostruzione un camion avrebbe tamponato un Minivan Ncc con a bordo 9 persone. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e due elicotteri dell’Ares 118 che sono intervenuti per soccorrere i feriti e trasportarli negli ospedali. La strada è stata chiusa.

