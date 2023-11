Gli esponenti di Ultima Generazione rischiano una denuncia per manifestazione non autorizzata, fermo stradale e resistenza passiva a pubblico ufficiale

È stata interrotta dopo poco più di mezz’ora la prima protesta di Ultima Generazione in Sardegna, a Cagliari. La polizia ha sgomberato la strada portando via di peso i cinque giovani che sono stati trasferiti sulle volanti e portati in questura. Ora rischiano una denuncia per manifestazione non autorizzata, blocco stradale e resistenza passiva a pubblico ufficiale. Il traffico è ripreso, dopo momenti di tensione e episodio sgradevoli, come lo sputo addosso a una delle manifestanti da parte di un automobilista.

“C’è un’emergenza climatica che mette a rischio la produzione di cibo e l’accesso all’acqua. È necessario un fondo di riparazione da 20 miliardi di euro per ripagare i danni da calamità ed eventi climatici estremi”. È uno degli slogan gridati dagli attivisti di Ultima generazione che, per la prima volta in Sardegna, sono scesi in piazza a Cagliari per un blocco stradale che ha mandato in tilt il traffico cittadino per circa 30 minuti nell’ora di punta, alle 8, davanti ad automobilisti infuriati e studenti incuriositi. Un blocco durato fino quando non sono arrivate le forze dell’ordine che hanno sgomberato la carreggiata. Fra i manifestanti, anche ragazzi arrivati da altre regioni.

