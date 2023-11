I dati del Centro di Documentazione Ebraica di Milano: 62 solo dall'inizio del conflitto

Boom di episodi di antisemitismo in Italia, 301 nel 2023, 62 solo dall’inizio del conflitto. Sono i dati ottenuti da LaPresse raccolti dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, che analizza le segnalazioni che arrivano da tutta Italia in merito a graffiti, scritte, post sui social e altri episodi di antisemitismo online e non. Dall’8 ottobre a oggi già 62 gli episodi, 50 solo nel mese scorso. L’aumento è marcato rispetto agli scorsi anni, considerando che il 2023 non è ancora finito: nel 2022 gli episodi segnalati erano stati 241, nel 2021 226 e nel 2020 231. La maggior parte dei casi riguarda scritte e graffiti comparsi sui muri delle città.

Scritta antisemita ad Anzio, ‘Hamassiamoli tutti’

Ieri ad Anzio è comparsa la scritta ‘Hamassiamoli tutti’. Lo riporta il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano nel suo elenco degli episodi di antisemitismo in Italia. Pochi giorni prima, a Roma, erano comparse altre scritte in Lungotevere Cenci e Lungotevere Sanzio, con una stella di David, un simbolo ‘=’ e una svastica. Sono solo gli ultimi dei 301 episodi di antisemitismo raccolti dal Cdec, 62 solo dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas.

Comunità Ebraica Milano: “Forze politiche si dissocino da antisemitismo”

“Per noi le forze politiche, alcune forze politiche, hanno soffiato sulla situazione” portando all’antisemitismo verso gli ebrei perché in qualche modo accostano “gli ebrei allo Stato di Israele”. A dirlo a LaPresse è Davide Blei, delegato alla comunicazione della Comunità ebraica di Milano. “Io sono italiano, con lo Stato di Israele abbiamo un connubio di religione ma non c’entriamo con la politica israeliana” dice. “Gli episodi di antisemitismo sono aumentati, e c’è anche più paura. Quello a cui assistiamo oggi è un antisemitismo ‘di risulta’. Le forze politiche devono stare attente e dissociarsi”, insiste Blei. “La spiego così: nel 1965 venne data una medaglia d’oro alla ‘comunità israelitica’. Ma oggi noi siamo la Comunità Ebraica, Israele non c’entra niente” aggiunge.

