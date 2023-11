Il sindaco: "Saranno le indagini a chiarire le cause"

Una esplosione si è verificata nella notte, intorno all’una, in un centro di accoglienza richiedenti asilo a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo. Sono 12 i feriti, che sono stati trasporti nei diversi ospedali della zona. Tra loro anche dei minori. La struttura, infatti, è adibita all’accoglienza di nuclei familiari. Trenta, in totale, le persone presenti all’interno della struttura al momento dell’esplosione. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Protezione civile di San Lorenzo Nuovo.

Indaga la polizia di Viterbo

A indagare sulle cause dell’esplosione la polizia di Viterbo. “L’emergenza è finita e per fortuna non vi sono state conseguenze negative, saranno le indagini a chiarire cosa ha causato l’esplosione”, ha detto a LaPresse il sindaco di San Lorenzo Nuovo Massimo Bambini. “Siamo stati subito allertati e ci siamo attivati per gli interventi necessari”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata