Società che gestisce struttura: "No impianti a gas dentro centro accoglienza". Procura apre fascicolo

Un’esplosione si è verificata nella notte, intorno all’una, in un centro di accoglienza richiedenti asilo a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo.Sono 12 i feriti che sono stati trasporti nei diversi ospedali della zona. Tra loro, come conferma a LaPresse il sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini, anche dei minori. La struttura, infatti, è adibita all’accoglienza di nuclei familiari. Trenta in totale le persone presenti all’interno al momento dell’esplosione. Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato l’incidente. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sul posto è intervenuta anche la Protezione civile di San Lorenzo Nuovo mentre i soccorsi del 118 sono arrivati anche da Bolsena, Montefiascone e Acquapendente. La Prefettura di Viterbo ha immediatamente attivato, il Centro operativo comunale per coordinare l’emergenza e i soccorsi. La struttura è situata nella zona industriale a ovest del Comune nel Viterbese. A indagare sulle cause dell’esplosione la polizia di Viterbo.

Aperto fascicolo, tra ipotesi fuga di gas

La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per l’esplosione avvenuta nella notte centro di accoglienza per richiedenti asilo a San Lorenzo Nuovo. Secondo quanto apprende LaPresse, tra le ipotesi vi è una fuga di gas che avrebbe determinato l’esplosione e il crollo parziale della struttura. Le indagini sono coordinate da Paola Conti, sostituto procuratore di Viterbo. In questo momento, sono in corso i sopralluoghi dei vigili del fuoco. I 31 ospiti della struttura sono stati tutti visitati dal personale del 118, i feriti sono 12 di cui 4 in gravi condizioni.

Società che gestisce struttura: “No impianti a gas dentro centro accoglienza”

All’interno del centro di accoglienza per richiedenti asilo di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, dove stanotte si è veriicata una esplosione “non sono presenti impianti a gas“. Lo dice a LaPresse la società Ospita, srl che gestisce la struttura. “All’interno vi sono piani di cottura a induzione e impianti elettrici per il riscaldamento”. Una scelta, spiegano, nata quando la struttura è stata presa in gestione. “La struttura era da ‘finire’ – sottolineano – e siccome mancavano gli impianti fu deciso, per ragioni di sicurezza, di realizzare quelli elettrici”. Il centro è composto da tre grandi appartamenti che, “con l’ok della Prefettura, sono stati destinati a nuclei familiari e donne con bambini”.

Sindaco S.Lorenzo Nuovo: “Indagini per chiarire cause esplosione”

“L’emergenza è finita e per fortuna non vi sono state conseguenze negative, saranno le indagini a chiarire cosa ha causato l’esplosione”. Lo ha detto a LaPresse il sindaco di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Virerbo, Massimo Bambini, in merito all’esplosione avvenuta nella notte nella zona industriale della città, in una struttura che ospita richiedenti asilo. “Siamo stati subito allertati e ci siamo attivati” per gli interventi necessari, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata