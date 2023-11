Le opere realizzate da aleXsandro Palombo

In meno di 24 ore sono state vandalizzate le due opere di aleXsandro Palombo contro l’antisemitismo apparse giovedì a Milano. Ne dà notizia lo stesso artista con una nota. La prima opera che ritraeva Anna Frank che piange in Piazza Castello con la bandiera d’Israele tra le mani è stata cancellata e poi ricoperta con grandi scritte ‘Free Gaza’, al suo fianco è rimasta intatta la bambina palestinese che sul volto ha la scritta Free Gaza. Anche la seconda opera apparsa giovedì nella zona di Porta Nuova è stata deturpata, l’immagine del famoso bambino con le mani alzate del ghetto di Varsavia simbolo della Shoah è stata del tutto cancellata ma al suo fianco sono rimasti intatti il soldato terrorista di Hamas e il bambino soldato di Gaza. “Le due opere ‘Innocenza, odio e speranza’ di aleXsandro Palombo erano un monito sull’ondata di antisemitismo che stà travolgendo gli ebrei in tutto il mondo”, spiega il comunicato.

