La vittima, originaria di Santa Teresa Gallura, trascinata per diversi metri. Lascia due figli e un nipotino

Un camionista di 60 anni, Enrico Caruso, di Santa Teresa Gallura, è morto schiacciato dal rimorchio del suo camion mentre stava svolgendo alcune operazioni di scarico di merce per l’edilizia ad Ajaccio, in Corsica. Il corpo di Caruso è stato anche trascinato per alcuni metri sull’asfalto. L’uomo è morto sul colpo: lascia due figli e un nipotino.

Si attende la restituzione della salma

Il camionista si trovava in Corsica per conto della ditta Naseddu Snc di Santa Teresa Gallura che trasporta materiale edile e lavora molto con il settore dell’edilizia corsa. I familiari sono stati avvisati della tragedia nella serata di ieri e uno dei due figli ha subito raggiunto la Corsica, dove la vittima si recava regolarmente per lavoro. La salma verrà restituita una volta completati gli accertamenti legati all’indagine sulla morte sul lavoro.

