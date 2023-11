Espulso un 23 enne di origini marocchine

Nelle immagini pubblicate dalla polizia il momento in cui un giovane di origini marocchine, Enhamel El Mehdi, danneggia tre crocifissi in una chiesa ad Alessandria. Lo straniero è stato espulso: era già stato denunciato per i reati di offesa a una confessione religiosa e resistenza a pubblico ufficiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata