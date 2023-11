L'uomo che sparò a Wojtila sulle due giovani scomparse a Roma nel 1983

“Liberate Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, che da decenni sono ospitate in qualche convento di clausura. Cosi potrete liberare anche la vostra coscienza davanti Dio Eterno Onnipotente che conosce tutto perfettamente”. Lo dice a LaPresse Alì Agca, l’uomo che sparò a Giovanni Paolo II, commentando il via libera definitivo in Senato al ddl, approvato dalla Camera, istitutivo della Commissione d’inchiesta sulla scomparsa delle due 15enni a Roma nel 1983. “Emanuela è il più grande mistero segreto del Vaticano impero, che dura da 2 mila anni. Un mistero dentro il cuore del mistero di Fatima e che viene da Emmanuel ad Emanuela, da Gerusalemme al Vaticano, dal primo apostolo Pietro all’ultimo, Pietro Orlandi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata