I comitati vogliono l'applicazione del piano case promesso dal sindaco Gualtieri

I comitati del movimento per il diritto all’abitare si sono riuniti in piazza del Campidoglio, all’esterno del comune di Roma, per protestare per l’applicazione del piano case promesso dal sindaco Gualtieri. Una delegazione è stata poi ricevuta da membri della giunta. “Siamo riusciti a strappare un nuovo incontro prima del 16. Questo incontro servirà per incardinare la partenza del piano casa”, ha detto il portavoce Paolo di Vetta dopo il summit aggiungendo: “Ci dicono che hanno intenzione di ripetere i 220 milioni per ogni anno, per cui arriveremmo a 660 milioni. Se questo è vero è un’ottima notizia”

