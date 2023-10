In piazza studenti e movimenti per la lotta alla casa

La manifestazione “Reddito contro rendita”, l’evento che segna la giornata di mobilitazione nazionale per il diritto all’abitare. A Roma i manifestanti si sono riuniti in piazzale Aldo Moro e si dirigerà fino al ministero delle infrastrutture. L’obiettivo dei manifestanti, infatti, è quello di chiamare in causa il ministro Salvini, affinché possa intervenire sulla questione abitativa. Alla manifestazione ha preso parte anche una delegazione Cambiare Rotta, una delle organizzazioni studentesche che porta avanti la battaglia delle tende contro il caro affitti.

