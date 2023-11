Gli studenti chiedono lo stop agli accordi dell'università con Israele e l'industria militare

Gli studenti universitari hanno occupato la sede della facoltà di scienze politiche della Sapienza, a Roma. La decisione è arrivata dopo un’assemblea: un segno di solidarietà nei confronti del popolo palestinese e, al tempo stesso, un gesto di protesta contro lo Stato ebraico. Gli alunni dell’ateneo romano insistono su tre punti: “lo stop agli accordi della Sapienza con Israele e l’industria militare”, lo “stop all’invio di armi e taglio delle spese militari” e la messa a disposizione di “soldi all’istruzione e alla casa, non alla guerra”. “Vogliamo che la Sapienza smetta di sostenere il regime di Apartheid israeliano in Palestina, che tronchi immediatamente gli accordi con il criminale governo israeliano e con tutte le istituzioni che sorgono sui territori palestinesi occupati: la riunione di Senato Accademico prevista per domani 9 novembre deve in carico le richieste degli studenti, rompendo finalmente questa atroce complicità”, ribadiscono gli studenti.

