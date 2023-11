La protesta di 'Cambiare Rotta': "Israele accelera la sua politica di genocidio"

Occupata la facoltà di Scienze Politiche all’università Sapienza di Roma: la protesta degli studenti per solidarietà con la causa palestinese nel conflitto a Gaza. “Al fianco della resistenza palestinese gli studenti si riprendono l’ateneo: occupata la facoltà di Scienze politiche”, annunciano gli studenti di ‘Cambiare Rotta’ in una nota, precisando che la decisione arriva “dopo una partecipata assemblea, accesa dalla rabbia per le settimane di massacro del popolo palestinese, martoriato da 75 anni da parte di Israele che oggi accelera la sua politica di genocidio“.

