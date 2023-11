Nel frattempo la Procura meneghina è pronta ad attivare rogatorie internazionali

L’inchiesta della Procura di Milano per omessa dichiarazione che ha coinvolto Airbnb Ireland Unlimited Company e 3 diversi ‘Director’ della società fra il 2017 e 2021, gli irlandesi Patrick Clarke Dermot (74 anni), Mary Hassel Aisling (59 anni) e Killian Francis Pattwell (46 anni), raggiunti assieme alla società colosso degli affitti brevi da un decreto di sequestro preventivo per oltre 779 milioni di euro, potrebbe estendersi anche agli anni fiscali fino al 2023. Lo si apprende in Tribunale a Milano dove questa mattina i pubblici ministeri Giovanni Polizzi, Cristiana Roveda e Giancarla Serafini, titolari dell’inchiesta sugli omessi versamenti delle trattenute per la cedolare secca su 3,7 miliardi di euro di canoni d’affitto intermediati dalla piattaforma, hanno avuto una riunione con il Procuratore di Milano, Marcello Viola, esponenti della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate che aveva iniziato il contenzioso con l’azienda californiana sfociata nell’indagine penale. Nel frattempo la Procura è pronta ad attivare rogatorie internazionali nell’ambito del sequestro da quasi 800 milioni di euro: l’Irlanda aderisce infatti alla decisione quadro del Consiglio Ue del 2003, in base alla quale un’autorità giudiziaria europea che ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo nei confronti di beni che si trovano nel territorio di uno Stato membro, può richiedere il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente ai propri omologhi in quel Paese, in base al ‘principio di riconoscimento’. Secondo la Gip di Milano che ha disposto il sequestro, Angela Laura Minerva, “la violazione dell’obbligo” fiscale di raccogliere dai canoni dei propri Host (proprietari che affittano case sulla piattaforma) la cedolare secca – la tassa piatta al 21% per la quale Airbnb avrebbe dovuto operare come sostituto d’imposta – era “frutto di una consapevole scelta imprenditoriale, all’esito del vaglio delle possibili condotte da tenere”.

