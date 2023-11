L'annuncio del legale della famiglia Simone Pillon: "Continuiamo a lavorare per un accordo"

Caso Indi Gregory, si deciderà mercoledì alle 15 italiane l’eventuale trasferimento della bambina. Lo fa sapere su X Simone Pillon, legale della famiglia. “Decisione per Indi Gregory domani alle 15 italiane. Continuiamo a lavorare per un accordo” ha scritto in merito al caso della neonata inglese con una gravissima malattia mitocondriale, che da lunedì è cittadina italiana grazie all’intervento del Governo Meloni. La piccola dovrebbe essere portata in Italia per essere curata al Bambin Gesù. Ieri la gioia della famiglia per il conferimento della cittadinanza: “Molto orgoglioso, ringrazio il governo e il popolo italiani” ha detto il padre Dean.

Decisione per #IndiGregory domani alle 15 italiane

Continuiamo a lavorare per un accordo. pic.twitter.com/b55zWufVYi — Simone Pillon (@SimoPillon) November 7, 2023

