Roma, 7 nov. (LaPresse) – “La legge britannica non ci consente di portare Indi in Italia. L’unica opzione è se ci fosse un accordo tra Italia e Regno Unito”. Lo dice a LaPresse Dean Gregory, il papà della piccola Indi, neonata affetta da una malattia mitocondriale a cui il Consiglio dei ministri ha conferito ieri la cittadinanza italiana per consentire il trasferimento in Italia.

