La senatrice commenta la seconda richiesta di archiviazione per gli insulti che ha ricevuto sui social

La pm della procura di Roma, Antonia Giammaria, ha richiesto per la seconda volta l’archiviazione della denuncia fatta da Ilaria Cucchi che aveva ricevuto insulti sessisti su Twitter. “Una risposta come quella che mi è stata comunicata ieri da parte della Procura di Roma non ha nessuna giustificazione”, sottolinea. “Quale messaggio vuole mandare a tutte le altre donne vittime di abusi e violenza? Che è inutile denunciare?”. Cucchi annuncia quindi di star valutando di querelare la dottoressa Giammaria. La senatrice si è poi rivolta direttamente ai suoi avversari politici, in particolare Salvini e Gasparri, che con le loro dichiarazioni passate avrebbero in un certo senso avallato la violenza verbale nei suoi confronti. “Quando messaggi d’odio, violenza e discriminazione arrivano da persone, tra virgolette, autorevoli, allora diventano più pericolosi, perché qualcun altro può sentirsi legittimato ad agire nella stessa maniera, fino anche ad arrivare alle minacce vere e proprie. Mi sento in pericolo”, ha detto ancora Cucchi.

