Così la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra: "Mio fratello Stefano è morto proprio di quello"

Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, ha commentato la vicenda dei due carabinieri condannati per le violenza a danno del fratello Stefano, ma la cui condanna è caduta in prescrizione: “Non è tanto la prescrizione in sé, perché ricordiamoci bene che quei carabinieri non sono stati assolti, ma hanno goduto della prescrizione. Ma è l’odio, l’odio sui social in particolare, che se da un lato sono uno strumento importantissimo di informazione, dall’altro possono davvero uccidere”, ha detto Cucchi a margine dell’evento “Un clima migliore per l’Europa”. “So quanto è vero di odio e di insulti si può morire – ha aggiunto – In fondo mio fratello è morto proprio di odio, discriminazione e violenza”.

