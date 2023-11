Divertente fuori programma in Aula Paolo VI in attesa dell'arrivo del pontefice

In attesa dell’arrivo di Papa Francesco, sul palco l’artista Mr. Rain ha intonato ‘Supereroi’ accompagnato dal coro di 7mila bambini presenti in Aula Paolo VI, in Vaticano. Il Pontefice, che ha ammesso di non stare bene di salute, oggi ha ricevuto bambini da 84 Paesi nel mondo.

