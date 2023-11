Domenica sera è in programma al Franchi il big match dei viola contro la Juventus

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha ringraziato i tifosi della Fiesole (gli ultrà della Fiorentina) per la loro decisione di non vedere il big match tanto atteso Fiorentina-Juventus e di recarsi ad aiutare le zone alluvionate. “Ringrazio i giovani della Curva Fiesole che invece che alla partita saranno a Campi Bisenzio. Li andrò a trovare. Hanno dato prova di grande sensibilità e forza di valori”, ha detto Giani. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

