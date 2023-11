Firenze, 3 nov. (LaPresse) – “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mi ha appena chiamato per esprimere la sua piena solidarietà e gli auguri di buon lavoro. Gli ho manifestato la mia forte preoccupazione per una situazione davvero tragica. Grazie Presidente Mattarella per la sua vicinanza che mai è mancata!” Lo comunica il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

