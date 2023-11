I manifestanti si sono recati anche davanti alla sede Rai, presidiata dalla polizia

In centinaia in piazza a Torino nel pomeriggio di sabato 4 novembre per un corteo pro-Palestina. I manifestanti hanno sfilato per le vie della città intonando cori come “Free Palestine” e “Israele assassina”, e si sono recati anche davanti alla sede Rai, presidiata da un grosso cordone di polizia, accusando di disinformazione la tv di Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata