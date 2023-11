Sono circa diecimila i manifestanti presenti

Sono circa diecimila i manifestanti scesi in piazza in solidarietà al popolo palestinese a Roma a seguito degli attacchi dell’esercito di Israele nella Striscia di Gaza, dopo le stragi di Hamas nel territorio dello Stato ebraico del 7 ottobre. Tra i cori: “Israele sionista, stato terrorista”. Il corteo “Fuori l’Italia dalle guerre” è partito da Piazza Vittorio per raggiungere Piazza San Giovanni. In testa alla manifestazione rappresentanti della Comunità Palestinese a Roma e nel Lazio seguiti da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Osa, Cambiare Rotta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata