Strade allagate, case e auto sommerse da acqua e fango

Il maltempo ha creato numerosi danni in Toscana, soprattutto nelle zone di Prato, Pistoia e Pisa. Le immagini mostrano la situazione a Campi Bisenzio, comune della città metropolitana di Firenze. Le strade sono state sommerse da acqua e fango, così come auto e case. Sono entrati subito in azione i soccorsi, tra cui Vigili del fuoco, Carabinieri e 118.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata