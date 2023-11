Campi Bisenzio trasformata in una laguna. I video che arrivano dal comune della città metropolitana di Firenze mostrano una situazione critica: strade ricoperte di fango, case e automobili sommerse dall’acqua. I soccorritori sono subito entrati in azione per mettere in salvo gli abitanti: anziani, giovani e famiglie intere hanno dovuto abbandonare le proprie case allagate. Il maltempo che si è abbattutto sulla Toscana, e in particolare sulle zone di Prato e Pistoia, ha causato la morte di almeno sette persone e danni per circa 300milioni di euro secondo quanto stimato dal presidente di Regione Eugenio Giani.

