La Toscana colpita da piogge e inondazioni: sei morti e tre dispersi

Situazione drammatica a nord-ovest di Firenze, dove il fiume Bisenzio è esondato in due punti, a Campi Bisenzio, nelle immagini, e a Prato, allagando intere frazioni, sottopassi, strade. Le strade si sono trasformate in fiumi di fango e file di auto sono state sommerse dall’acqua. Oltre 9mila abitazioni sono senza elettricità. Si è riunita a Firenze, sotto la presidenza di Eugenio Giani, l’unità di crisi della protezione civile della Toscana, per fare il punto sull’emergenza provocata dall’alluvione in Toscana. Al tavolo sono presenti i sindaci, le Prefetture, le Province, la Città Metropolitana e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per definire insieme il lavoro dei soccorsi e assistenza alla popolazione.

