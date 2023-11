Il presidente della regione Liguria Toti è pronto a chiedere lo stato di emergenza

Nuova allerta arancione in Liguria, dove il maltempo ha ripreso a flagellare gran parte della regione. Sulla costa si è abbattuta una forte mareggiata, con cavalloni di oltre sei metri. A Camogli le onde hanno fatto crollare un ristorante. Anche Portofino è stata invasa dall’acqua. A Pegli la spiaggia è stata erosa dalla violenta mareggiata. “È in corso una forte mareggiata sulle nostre coste del centro e levante ligure, con danni nei Comuni costieri per quanto riguarda banchine mobili, gazebo, paiolati, allagamenti. Domani è prevista una nuova allerta meteo per piogge intense e persistenti e ci aspettiamo una domenica di burrasca sul mare”, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, pronto a chiedere lo stato di emergenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata