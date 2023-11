Screenshot da X/Eugenio Giani

Nei video postati sui social si vedono fiumi di fango travolgere le auto

Gravi danni per il maltempo nel Nord e Centro Italia.

Giani: “Dichiarato stato di emergenza”

“Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il Governo per quello nazionale. La situazione è davvero molto grave!“. Lo scrive sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Ottantacinquenne trovato morto in casa allagata nel Pratese

Un uomo di 85 anni è stato trovato morto questa sera nella sua casa al piano terra nel comune di Montemurlo (Prato). Da quanto si apprende, l’85enne era riverso nell’acqua che aveva allagato completamente la sua stanza nell’abitazione nella frazione di Bagnolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Ancora da chiarire se sia morto per annegamento o per un malore.

Sindaco Prato: “Non uscite e state ai piani alti”

“Situazione estremamente critica, esondati Vella e Bardena, irraggiungibili le zone nord della città. State ai piani alti. Non uscite di casa”. È l’appello lanciato, con un videomessaggio su Facebook, dal sindaco di Prato Matteo Biffoni.

Vigile del Fuoco disperso nel Bellunese

Un vigile del fuoco è disperso nel Bellunese a causa del maltempo. Lo conferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sui social. Da poco dopo le ore 18, i vigili del fuoco stanno operando a Puos D’Alpago (Bl) per cercare un collega caduto in un canale nei pressi del cimitero. Il vigile del fuoco libero dal servizio, spiega, stava monitorando con una pila delle abitazioni a rischio allagamento nei pressi del canale, quando è caduto accidentalmente in acqua. I vigili del fuoco, anche con personale specialista sommozzatori, speleo alpino fluviale, volontari e personale del soccorso alpino, stanno effettuando la ricerca lungo tutto il corso d’acqua che si congiunge al torrente Tesa e fino al lago di Santa Croce. Oltre 50 i soccorritori sul posto, informa ancora Zaia.

Esondazioni e disagi in Toscana

Un forte nubifragio ha colpito gran parte della Toscana provocando danni, esondazioni e disagi. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha scritto: “In queste ore gran parte della Toscana è sotto una grande bomba d’acqua. Le immagini che arrivano sono molto preoccupanti e Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari sono al lavoro ovunque per fronteggiare le maggiori criticità”, lanciando un appello “a tutte le cittadine e i cittadini” perché non escano di casa “se non è strettamente necessario e, nelle zone investire dal Maltempo, state se potete ai piani alti. Il numero per le emergenze è il 112, usiamolo solo in caso di necessità”. Sui social sono tanti i video che circolano, come quello postato dal presidente della regione, Eugenio Giani, in cui si vede un fiume di fango travolgere le auto.

⚠️Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case! pic.twitter.com/RGt6JqST6X — Eugenio Giani (@EugenioGiani) November 2, 2023

Nel Fiorentino esonda il Bisenzio

Il fiume Bisenzio a Campi Bisenzio (Firenze) ha superato la spalletta e sta lentamente fuoriuscendo in zona piazza Gramsci. È stato chiuso il ponte alla Rocca e il ponte a Capalle. Chiuse tutte le attività commerciali e non. Il Comune comunica ai cittadini di salire ai piani alti delle abitazioni.

Esonda un torrente nel Pavese

In provincia di Prato la situazione più grave riguarda Seano, nel comune di Carmignano, dove è esondato il torrente Furba ed è in corso assistenza alla popolazione.

