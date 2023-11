Allagati bar, ristoranti e negozi

Il maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sul Nord Italia non ha risparmiato la Liguria colpita soprattutto da diverse mareggiate. Anche Portofino è stata vittima della forza del mare con la celebre piazzetta invasa letteralmente dall’acqua. Sui social sono state condivise le immagini in cui si vedono le onde arrivare dappertutto, allagando bar, ristoranti e negozi, e spazzando via tavolini e sedie. Nel breve video si vedono anche alcuni gozzi alla deriva proprio al centro della piazza mentre chi riprende si dispera pensando ai danni causati dalla natura.

